Reciben productores un golpe devastador

Weslaco, TX. - Expertos del Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M dijeron que los productores de algodón en el Valle del Río Grande recibieron un golpe devastador por el huracán Hanna.

Holly Davis, entomóloga de la agencia en Weslaco, dijo que el huracán tomó un giro inesperado que golpeó a los condados de Cameron, Hidalgo y Willacy el 24 de julio. Los tres condados fueron azotados por fuertes precipitaciones que dejaron entre 6-18 pulgadas de lluvia.

De acuerdo con la experta, la cosecha de algodón se veía bien antes de la tormenta y las expectativas eran de una temporada promedio o superior al promedio para la mayoría de los productores, especialmente si tenían riego.

La cosecha de algodón apenas había comenzado antes de que golpeara la tormenta.

Las evaluaciones iniciales de los expertos y productores estiman pérdidas de cosechas de algodón del 90-100 por ciento en alrededor de 138 mil acres. Incluso, algunos campos permanecen aún bajo el agua. También hay preocupaciones sobre el brote de semillas de algodón debido a los niveles de humedad.

"Lo que no se inundó, redujo la calidad a niveles no comercializables", dijo Davis. "Hubo algunos campos que maduraron más tarde, pero esos son esperar y ver. El suelo está saturado y el agua no tiene adónde ir, por lo que todavía hay mucha agua estancada en algunos lugares.

ESTABAN EN DESARROLLO; DERRIBÓ A LAS FRUTAS

Otros cultivos como el maíz y el sorgo se cosecharon antes de que llegara la tormenta, pero algunos cultivos alternativos como el sésamo y los cítricos también sufrieron daños.

La caña de azúcar se volcó y los huertos de cítricos, principalmente toronjas y naranjas, también sufrieron daños importantes. No hubo informes de pérdidas de árboles, pero la fruta en desarrollo cayó debido a los fuertes vientos y el agua estancada puede afectar a algunos productores a largo plazo, continuó la entomólogo de AgriLife Extensión.

"A pesar de que la tormenta fue solo de categoría 1, los daños fueron generalizados. El viento y la lluvia fueron malos, el momento no pudo haber sido peor para los productores de algodón", reconoció.