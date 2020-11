Reciben galardón de Premio de Periodismo en ceremonia virtual

Este viernes, en una ceremonia virtual, los ganadores al Premio Nacional de Periodismo recibieron sus galardones, por lo que uno por uno agradeció a los medios de comunicación en los que se publicaron sus trabajos, a los jueces del certamen y a las personas que formaron parte de sus historias.

Bajo la conducción de la periodista Carmen Aristegui, por más de dos horas todos los premiados tuvieron espacio, mismo que ocuparon para agradecer, pero hubo quienes pidieron justicia por los migrantes, por los pueblos indígenas, por la violencia que vive el gremio y por la violencia contra la mujer.

María de Jesús Peters Pino, ganadora del premio en la categoría de fotografía, quien habló de su experiencia como periodista en Chiapas y pidió justicia por los migrantes, por las comunidades indígenas y por los que han sido víctimas de violencia.

"Me ha tocado ver muertos, mutilados, me ha tocado ver historias de mujeres que sufren violencia, me siento bien porque logré mover los corazones.

"Sobre la fotografía, logré captar los sufrimientos de una madre que estaba llorando y suplicando por su hijo enfermo, ella estaba enfermedad, custodiada por soldados, lo cual es un reflejo de las políticas migratorias en nuestro país", indicó.

Agradeció al Gran Diario de México y a su familia por apoyarla en todas sus coberturas y dar a conocer las historias que recopila.