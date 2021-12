Reciben dinero, se vacunan y se salvan

La carrera contra el coronavirus está lejos de terminar y en Mission lo saben, por ello continúan los esfuerzos de inmunización con un incentivo económico para motivar aquellos que aún no lo han hecho.

Una de las campañas más recientes tuvo lugar este martes cuando más de 300 personas decidieron vacunarse.

Se informó que las enfermeras que sufren agotamiento han empezado a abandonar los hospitales, lo que significa que hay menos personal para atender a los pacientes, muchos de esos son pacientes COVID-19 no vacunados.

Para alentar a los no vacunados, al recibir la dosis, primera o segunda, o bien el refuerzo los califica para recibir una tarjeta de regalo de 50 o 100 dólares canjeable en los negocios participantes en la ciudad.

La medida exclusiva para los residentes locales, busca recalcar la importancia de la inmunización

La vacunación es la única vía de garantizar la protección.

Hasta el día de ayer iban contabilizados más de 121 mil, mientras que en un solo día fueron 132, por lo que urge frenar esta ruta ascendente.

En la campaña de vacunación que gestiona la ciudad en coordinación con autoridades de salud del condado de Hidalgo en el centro de eventos de Mission, cuando te pones la primera dosis recibes una tarjeta de regalo de 100 dólares, y una de 500 para la segunda dosis o el refuerzo.

Otras ciudades ha empleado estímulos para impulsar sus campañas de vacunación, sobre todo a raíz del surgimiento de Omicron, la nueva variante del virus.

En Harlingen, una afluencia de Winter Texans ha expandido la población de mayores de 65 años, y ese grupo es especialmente vulnerable a las complicaciones de COVID.

El Dr. James Castillo, director de salud del condado de Cameron, quiere que todos estén al tanto de las clínicas locales que administran anticuerpos monoclonales para aliviar los síntomas del COVID-19.

"Me preocupa que los residentes de Winter Texans no necesariamente tengan acceso a la atención primaria local", dijo. "Entonces, cuando contraigan COVID, realmente quiero informarles sobre el acceso a los anticuerpos monoclonales, ya sea que estén vacunados o no".

"Mi mensaje es no avergonzar a nadie para que se vacune", dijo Castillo. "Si tiene más de 65 años y recibe COVID, vacunado o no, definitivamente debería considerar la posibilidad de obtener anticuerpos monoclonales".

"Si no tiene un médico al que pueda comunicarse localmente, mi mensaje para ellos es, ´Oiga, comuníquese con nosotros en el Departamento de Salud del Condado de Cameron para que podamos brindarle acceso a anticuerpos monoclonales´", dijo Castillo.

INOCULADOS

cuando te pones la primera dosis recibes:

-100 Dólares en tarjeta de regalo

-500 Dólares para la segunda dosis o refuerzo

CONTAGIOS

-132 Casos se registraron ayer

-121,425 Contagios se suman hasta el martes.