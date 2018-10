Reciben descuentos pero no su préstamo. Viven calvario por solicitudes ante Infonavit

Matamoros, Tam.- Derechohabientes del Infonavit en Matamoros denunciaron que solicitaron un crédito para la mejora de su vivienda, el cual supuestamente fue depositado hace cuatro meses, sin embargo no se les refleja en sus cuentas, pero sí en el descuento en sus salarios.

Los derechohabientes de manera anónima hablaron con algunos medios de comunicación a los que citaron en las afueras de las instalaciones del Infonavit, en donde dieron a conocer la situación que están viviendo.

Norma “N”, una de las afectadas, comentó que desde hace seis meses tramitó un crédito para la mejora de su vivienda, y en junio aparentemente se le hizo un depósito de 15 mil pesos, pero nunca se le vio reflejado en su cuenta.

“Aún y cuando no he tenido este dinero, resulta que ya me están descontando dicho crédito; cada semana me quitan alrededor de 300 pesos, situación que resulta molesta, porque no he recibido dicho pago, aún y cuando ellos los del Infonavit ya me entregaron un comprobante en donde se realizó el traspaso”.

La señora comprobó que en sus cuentas solo le han pagado 5 mil pesos en el mes mayo y se supone que en junio habrían de depositarle 15 mil más, los cuales no se vieron reflejados en su estado de cuenta.

Así mismo mostró los recibos de la empresa maquiladora en donde labora, en donde confirmó que ya se le estaba descontando dicho crédito, aún y cuando no ha obtenido el pago de los 15 mil pesos.

De acuerdo a información que dio a conocer Julio Ávila Coronado, representante de la Canaco ante el instituto, es que en esas fechas se presentaron problemas con algunas instituciones bancarias, mismas que estuvieron regresando el dinero a las cuentas de origen, situación que ha provocado que más de un derechohabiente del Infonavit se encuentre en esta situación.