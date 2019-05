Reciben condecoración maestros del Tecnológico

Por su antigüedad y servicio, maestros del Instituto Tecnológico de Reynosa, recibieron la Condecoración "Maestro Altamirano" por 40 años de servicio al Tecnológico Nacional de México, antes Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.

Magín Pereda de Cervantes, maestra y directora coreógrafa por la academia de la danza mexicana del I.N.B.A. -becada por el estado de Tamaulipas-, fue una de las homenajeadas.

Ingresó al Sistema Nacional de Instituto Tecnológicos, hoy Tecnológico Nacional de México en 1978, en el Instituto Tecnológico de Veracruz, y ha sido directora de grupos representativos de este sistema educativo.

Durante la ceremonia, se informó que de 1980 a 1991 participó en el Ballet Folclórico "Panoayán" del Instituto Tecnológico de Veracruz y desde 1992, dirige el Ballet Folclórico "del nuevo Santander" del Instituto Tecnológico de Reynosa.

"En este sistema educativo me he desempeñado como médica escolar, catedrática, promotora de danza y actualmente es Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, agradezco por este reconocimiento que me entregaron mis autoridades superiores", dijo.

La docente del Tecnológico de Reynosa, ha obtenido la medallas y premios tanto en altruismo, por la lucha contra la tuberculosis y apoyo al folclor.

Pertenece a diversos organismos culturales como instituto de investigación y difusión de la danza mexicana, así como instituto para la investigación y difusión de la música y la danza en Tamaulipas, es integrante del directorio del consejo internacional de la danza cid-Unesco y desde 2013 con el apoyo de diferentes instancias gubernamentales, empresas y sociedad civil, organiza las competencias: "concurso de nacional de polka" y "concurso nacional de huapango huasteco" del instituto tecnológico de Reynosa.

Desde 2017 está certificada por el consejo internacional de organizaciones de festivales de folclore y de artes tradicionales sección nacional México y desde 2018 por la asociación mundial de artes escénicas Wapa sección nacional México.