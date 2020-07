Reciben con reclamos a López-Gatell en Chiapas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue recibido en Chiapas con reclamos de algunos trabajadores de la salud.

El funcionario viajó a la entidad para participar en una iniciativa de acción comunitaria contra Covid-19 y, al llegar al Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, profesionales del área médica lo abordaron para pedirle que visite los hospitales del Estado. "La gente se está muriendo, visite los hospitales, la gente se está muriendo", le indicó un hombre, de acuerdo con un video publicado en redes sociales y atribuido a la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud de Chiapas.

"Espero que no sea cómplice de todas las notas que están habiendo y venga a ocultar usted esas muertes que están habiendo. No son cuatro los que mueren del diario, no son cuatro, son bastante más que mueren del diario", le insistió.