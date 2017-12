Reciben baches a Visitantes

Siguen siendo sumado a la ineficiencia en la recolección de la basura, megabaches el talón de Aquiles, y una de las principales cartas de recomendación del actual gobierno local empezando por la Central de Autobuses en donde persisten hoyos de más de un metro de largo por hasta 70 centímetros de profundidad.

Contrario a lo que se pregona en redes de que se está trabajando al 200 por ciento en bacheo, la realidad es totalmente diferente en los hechos, como así lo plasman no solamente los accesos a la central camionera, sino también en más de 80 por ciento de las colonias, fraccionamientos y asentamientos no registrados.

“Yo tenía mucho tiempo de no venir a Río Bravo donde vivían mis tíos, y ahora que por necesidad tuve que hacerlo, que feo está Río Bravo con esos baches se me hacia que el autobús se volteaba, nosotros saltando de aquí para allá adentro pues no es uno sino muchos y bien grandotes”, expresó María Teresa Estrada visitante.

Situación similar ocurre en Nuevo Progreso al llegar a la única línea de autobuses, en donde la carpeta asfáltica presenta serios hundimientos, y no se diga el número de baches por la avenida principal Benito Juárez al llegar como en la salida y zona urbana.

En los fraccionamientos como Azteca Satélite, Hacienda Las Brisas, Praderas del Sol, bugambilias, Conquistadores, colonias como Invasión 2000, Benito Juárez, Morelos, La Paz, Ferrocarril 1, 2, 3, y 4, Los Pinos, por donde le busque el problema es bastante serio.

“Fíjese que yo vi en el Facebook que salió un video en donde dice un señor (Juan Diego), que están trabajando al 200 por ciento, pero que me perdone; en donde…o a que ciudad se refieren por que la verdad así nomás por encima es muy distinta la ciudad está bien olvidada”.

BACHES. Los hay de todos tamaños al llegar a la Central de Autobuses, y se diga en las colonias.