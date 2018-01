Reciben Atlético al líder Loros

La prueba de fuego llegó muy pronto para el Atlético Reynosa que en esta jornada 3 de la Liga Premier recibirá a los siempre poderosos Loros de Colima.

Un triunfo y una derrota es lo que han cosechado los fronterizos en este arranque del Clausura 2018, pero su técnico confía en sortear con éxito el duro examen que se viene para despegar de una vez por todas.

“Imagínate, jugar ya contra el mejor equipo de esta división es algo atractivo, te va a poner en aprietos pero es el mejor sinodal para nosotros, vamos a ver de que estamos hechos, es un buen parámetro, espero que sea un partido de alto nivel, de un gran volumen de juego, me gusta el reto y creo que mis jugadores están consientes de que a partir de este juego vamos a levantar la mano”, expresó con mucho convencimiento Esteban Mejía.

El comienzo no ha sido espectacular para el equipo reynosense pero tampoco tan malo. Mejía aseguró que aprendieron la lección del torneo pasado y aunque ya tienen una derrota, los jugadores están convencidos de sacar los tres puntos ante Loros.

“Claro que no se repetirá eso (el mal inicio del torneo), ya nos pasó y aprendimos de ello, creo que estamos a tiempo, no hay que encender focos rojos donde no los hay, estoy consiente de que que hay talento, capacidad de los jugadores, vamos a despuntar a partir de este fin de semana”, afirmó.

“No teníamos pronosticado perder con Necaxa, la realidad es que el partido estuvo parejo, no supimos aprovechar dos jugadas que tuvimos y ellos nos convirtieron un buen gol, estamos por encontrar ese acoplamiento entre los jugadores ”, agregó.

La falta de gol en sus delanteros es un tema que no le preocupa ya que apenas van dos jornadas, además, dijo que muchos equipos quisieran tener el ataque que tiene el Atlético.

“Tenemos que carburar, tengo una dupla mortal adelante, “Nino” y Alonso, la gente que genera de atrás como Blanco, Villegas, Ángulo, seguimos trabajando en proyecciones ofensivas pero no podemos desesperarnos ni presionarnos, el sábado pinta para ser un buen partido y es lo que necesitamos para poder lucir y agarrar confianza y despegar”, finalizó.

El Atlético Reynosa recibirá este sábado a las 17:00 horas a los Loros de Colima que llegan como líderes de la Liga Premier con 7 puntos.