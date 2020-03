Reciben advertencias por vender artículos falsos

McAllen, Tx.

Seria advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, y la Comisión Federal de Comercio, FTC, a siete compañías por vender productos fraudulentos para el tratamiento del COVID-19.

Dichos productos son medicamentos no aprobados que presentan riesgos significativos para la salud del paciente y violan la ley federal. La FDA y la FTC están tomando esta medida como parte de su respuesta para proteger a los estadounidenses durante el brote global del COVID-19.

Estas son las primeras advertencias en ser emitidas por la FDA para productos no aprobados destinados a prevenir o tratar la "Nueva Enfermedad del Coronavirus 2019", COVID-19.

"La FDA considera que la venta y promoción de productos fraudulentos para el COVID-19 es una amenaza para la salud pública. Tenemos un programa de vigilancia agresivo que monitorea rutinariamente los sitios en línea de productos fraudulentos para la salud, especialmente durante un problema de salud pública importante como este", dijo el comisionado de la FDA, el doctor Stephen M. Hahn, MD. "Entendemos que los consumidores están preocupados por la propagación del COVID-19 y los instamos a hablar con sus proveedores de atención médica, así como a seguir los consejos de otras agencias federales sobre cómo prevenir la propagación de esta enfermedad. Continuaremos persiguiendo agresivamente a aquellos que ponen en riesgo la salud pública y responsabilizando a los que obran mal", añadió.

Temor

"Ya existe un alto nivel de ansiedad por la posible propagación del coronavirus", dijo el director de la FTC, Joe Simons. "Lo que no necesitamos en esta situación son compañías que se aprovechen de los consumidores promocionando productos con declaraciones fraudulentas de prevención y tratamiento. Estas cartas de advertencia son sólo el primer paso. Estamos preparados para tomar medidas legales contra las compañías que continúen comercializando con este tipo de estafas".

La FDA está particularmente preocupada porque los productos que afirman curar, tratar o prevenir enfermedades graves como el COVID-19 pueden causar que los consumidores retrasen o suspendan tratamiento médico apropiado, lo que puede causar daños graves y potencialmente mortales.

FDA Y FTC

Exigen corregir Las violaciones

La FDA y la FTC emitieron conjuntamente cartas de advertencia a Vital Silver, Quinessence Aromatherapy Ltd; Xephyr, LLC doing business as N-Energetics, GuruNanda, Vivific Holistic Clinic, Herbal Amiy LLC y The Jim Bakker Show. Los productos citados en estas advertencias son tés, aceites esenciales, tinturas y plata coloidal. Anteriormente, la FDA advirtió que la plata coloidal no es segura o efectiva para tratar cualquier enfermedad o afección. La FDA y la FTC solicitaron que las compañías respondan en 48 horas describiendo los pasos específicos que tomarán para corregir las violaciones. Las compañías que venden productos que afirman fraudulentamente prevenir, tratar o curar el COVID-19 pueden estar sujetas a acciones legales, que incluyen, entre otras, la incautación o una orden judicial.