Reciben acta de mayoría. Valida INE elección de la Cámara Alta

Cd. Victoria, Tam.- El doctorAnaya recibió constancia de mayoría como senador electo por el estado de Tamaulipas tras el recuento del 10 por ciento de actas la mañana de este domingo, esto luego de que la diferencia con el segundo lugar tras el recuento de más del 80 por ciento de los paquetes electorales entre el viernes y sábado fue del 0.3 por ciento.

Finalmente el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral hizo un ajuste con el cual la diferencia entre el primero y el segundo lugar quedó en 4 mil 888 votos, es decir el 0.3013 por ciento, confirmándose la diferencia porcentual por lo que el presidente del Consejo Local, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, hizo entrega a los dos candidatos de la fórmula de la coalición Juntos haremos Historia, Villarreal Anaya y la maestra María Guadalupe Covarrubias, el acta de mayoría.

"Muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos y la forma en que podemos hoy, en nuestro caso, estar representando al pueblo de Tamaulipas que fue quien hizo posible estos momentos", mencionó Américo Villarreal tras recibir el documento.

"Que fue quien hizo posible que estuviéramos recibiendo esta importante acta que nos compromete y responsabiliza a cumplir lo que comentamos y dijimos en la campaña", dijo. Mientras que Ismael García Cabeza de Vaca ocupará un escaño en el Senado de la República como primera minoría, no así su compañera de fórmula, María Elena Figueroa Smith.

El senador electo Américo Villarreal dijo que buscará presidir la Comisión de Salud en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. "Es en el ámbito donde me he podido desarrollar profesionalmente y conocemos sobre el tema, para beneficio de México y en particular de los tamaulipecos".

Por otro lado anunció que en los próximos días se reunirá con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien buscará integrar una agenda de temas relevantes para esta entidad.

"Nos vamos a reunir con el presidente electo para después poder saber si nos reunimos con el ciudadano gobernador de acuerdo a las líneas que se estén dando a través del presidente", comentó brevemente.