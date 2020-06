Reciben 40 quejas diarias

El otro cinco por ciento de los consumidores pasaron la etapa de quejas y vamos a citar a los representantes legales y al consumidor.¨ Óscar Torres Gómez, director de Profeco

Ante el alza en los recibos de la luz, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han recibido hasta 40 quejas diarias de consumidores que buscan una solución o alternativas.

Óscar Torre Gómez, director regional de Profeco zona noreste, comentó que los usuarios señalan que los recibos les llegan muy por encima al promedio, con cifras muy elevadas y con argumentos que ante la pandemia no hay trabajo y solicitaban conciencia de la CFE para pagar a plazos y revisar sus medidores.

"Ellos al final de cuentas no que no quieran pagar sino que no tienen dinero y la preocupación más latente es que les cortarán la luz; estamos en una situación donde debemos permanecer en casa, los calores que estamos viviendo son insoportables y nos obliga estar más tiempo en casa y más consumo de luz", dijo.

Expresó el responsable de Profeco que no menos de 300 personas acudieron a solicitar un arreglo y el 95 por ciento lograron conciliación.

"Se llevaron un convenio satisfactorio, el otro 5 por ciento de los consumidores pasaron la etapa de quejas y vamos a citar a los representantes legales y al consumidor, y buscar alguna manera para que queden satisfecho y que no se violen los derechos del consumidor", recalcó.

La Profeco ofrece una alternativa por lo que invitan a los consumidores que observen que sus recibos llegaron más caros, para que presenten la queja y puedan encontrar solución para ambas partes.