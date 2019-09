Recibe Presidente a padres de normalistas

Cd. de México.

Previo al encuentro, el Mandatario expresó la voluntad de su Gobierno a encontrar a los jóvenes vistos por última vez en Iguala, Guerrero.



"Vamos a reunirnos hoy para volver a manifestar nuestra decisión, voluntad de seguir buscando a los jóvenes hasta encontrarlos, no vamos a descansar en eso, es una prioridad", dijo.



Ayer, los padres adelantaron que cuestionarán a López Obrador por la liberación de 44 personas que estaban detenidas por los hechos de Iguala, entre ellos el líder criminal Gildardo López Astudillo, "El Gil".



"Decirle al Presidente que tiene que estar al pendiente del proceso de Ayotzinapa y que no sigan saliendo personas, porque lo que están demostrando es que no hay seriedad de nuestras instituciones", comentó Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete.



El grueso de los padres viajó ayer en autobús desde Guerrero para el encuentro de hoy.



Es la primera reunión privada que los activistas sostendrán con López Obrador ya como Presidente de la República.



En otras ocasiones los había recibido en el salón Tesorería de Palacio Nacional, pero en eventos públicos.