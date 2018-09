Recibe premio Donostia

San Sebastián, España

Pese a su éxito y longevidad, Judi Dench dice que lo que más teme es que no suene el teléfono para proponerle un nuevo papel.

"No tengo desafíos, lo que me preocupa es si tengo trabajo mañana", afirmó la actriz británica ayer en el Festival de Cine de San Sebastián, donde sumó el premio Donostia a su larga lista de galardones.

LLEVA CINTA

Dench presentó en el certamen su más reciente película, Red Joan, en la que interpreta a una científica inglesa que se pone al servicio de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

La actriz, que entre muchos otros reconocimientos ha recibido un Óscar y dos Globos de Oro, también ostenta el título de oficial de la orden del imperio británico.

"He cumplido un sueño, me siento muy afortunada. No tengo ni idea de si hay un secreto para el éxito. Creo que gran parte se debe a la suerte y también a hacerlo lo mejor posible", dijo para resumir una trayectoria que, en su caso, queda unida a la extensa carrera teatral que ha desarrollado desde la década de los 50.

INICIA EN TEATRO

"Quería solamente ser actriz de teatro e interpretar a Shakespeare, así es como empecé en el Old Vic de Londres", explicó la artista de 83 años.

Tanto en el teatro como en el cine, la mayor utilidad a la hora de trazar su camino la encontró en la observación de quienes compartían escenario con ella, un consejo que también brinda a los más jóvenes.

"Yo les recomiendo que se fijen en todo lo posible, porque tienes que extraer tu actuación de lo que ves. Siempre les digo que no rechacen ninguna oferta y que no pierdan el entusiasmo", indicó.

Su amor por el teatro no impide que priorice el cine sobre las tablas.

"Mi tiempo lo ocupan ahora las películas. No puedo decir que no a una proposición. Lo único que me preocupa ahora es si tengo trabajo mañana".

"Nunca eres la única opción para un papel. Muchas actrices están luchando por conseguirlo, así que me siento muy halagada cuando confían en mí. Siempre me he considerado una actriz que busca trabajo", agregó Dench.

NO APRUEBA EL ACOSO

La actriz también se pronunció sobre la situación de Kevin Spacey, con quien protagonizó Atando Cabos (The Shipping News) en 2001 y sobre quien pesan diversas denuncias de acoso sexual.

"No puedo aprobar de ninguna manera lo que ha hecho", dijo Dench.

Sin embargo, agregó que no estaba segura si reemplazar al actor en la cinta Todo el Dinero del Mundo fue la decisión correcta.

"¿Tenemos que retroceder al pasado para que cualquier persona que se haya comportado mal o haya cometido algún tipo de crimen sea excluida de la historia del cine? No lo sé. Kevin es un actor maravilloso y un amigo".