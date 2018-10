Recibe O'Ward invitación para ROC

Ciudad de México

La idea de compartir pista con los campeones de diferentes seriales tiene motivado al piloto Patricio O'Ward, quien sería uno de los tricolores que correrían en la Race of Champions (ROC), a disputarse en México en 2019.

El joven regio confesó que ya recibió una invitación para participar en dicho evento, aunque todavía no tiene claro si podrá o no competir en el mismo.

"Me encantaría correr el evento, ya me han invitado, pero todavía no hay confirmación que lo vaya a hacer", confirmó O'Ward en entrevista vía telefónica.

El evento reúne a los reyes de los principales campeonatos del mundo en una carrera con autos especialmente fabricados para dicha prueba. Por su historia, que incluye participaciones de leyendas como Michael Schumacher, de Fórmula Uno, Jeff Gordon, de NASCAR, entre otros, "Pato" considera esta oportunidad como todo un privilegio.

"He visto fotos de cómo se hace y se ve súper divertida, me encantaría ser parte de ella. Sería un súper privilegio, padre poder correr contra campeones del mundo", agregó.

Sobre la llegada del evento a México, primera fecha en la historia en todo Latinoamérica, O'Ward aplaudió la suma de estos eventos en suelo azteca, especialmente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.