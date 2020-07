Recibe otro golpe...

Dos mujeres quienes alegaron que fueron agredidas sexualmente por Harvey Weinstein pidieron a un juez de bancarrota liquidar las propiedades de la empresa Weinstein Co. ya que su existencia aún afecta el litigio pendiente que se tiene contra el ex productor, reportó Variety.

Las peticionarias, Dominique Huett y Wedil David, presentaron la moción en la corte de bancarrota de Delaware con apoyo de sus abogados, Douglas Wigdor y Kevin Mintzer.

NO BUSCAN ACUERDO

Wigdor y Mintzer se negaron a formar parte de un acuerdo que Weinstein por 46.8 millones de dólares que serían repartidos entre las víctimas del ex empresario en una demanda colectiva, ya que aseguraron que esta resolución dejaría inmunes, de manera indebida, a las aseguradoras, directores y funcionarios de Weinstein Co. responsables en las demandas de conducta sexual inapropiada.

Si el proceso de bancarrota de la productora se cierra, se excluiría la posibilidad de crear un acuerdo global revisado, y permitiría que cada demandante luchara por su caso de manera individual en tribunales civiles.

En su moción, los defensores legales argumentaron que continuar el caso de bancarrota de Weinstein Co. sólo consumirá honorarios profesionales adicionales que deberían ser pagados por los demandantes y acreedores.

De igual forma, Wigdor y Mintzer señalaron que Weinstein Co. vendió sus activos a la productora Spyglass Media hace dos años, por lo que ya no está en operación y no tiene razones para existir más allá de resolver el litigio actual contra Weinstein.

EXIGEN PAGUEN

ABOGADOS

El juez federal de distrito Alvin Hellerstein rechazó el acuerdo 46.8 millones la semana pasada, dinero que habría sido financiado por las ganancias del seguro de la empresa y habría incluido alrededor de 24 millones de dólares en pagos a los demandantes de conducta sexual inapropiada, así como 12.2 millones de dólares destinados a abogados defensores que trabajan para Weinstein y su equipo.

Wigdor y Mintzer argumentaron que la decisión de Hellerstein corta la opción de financiar el acuerdo a través de los ingresos del seguro de la empresa, ya que de otra manera no podrían pagarlo.

Paul Zumbro, abogado principal de las propiedades de Weinstein Co., dijo que se tendría que evaluar el efecto del fallo de Hellerstein en la empresa.