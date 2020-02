Recibe nombramiento

Michele Anthony, Jody Gerson, Pam Kaufman, Jon Platt y el rapero Pharrell Williams son los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll en Nueva York, se anunció este miércoles.

El presidente de la Junta de la fundación, John Sykes, aseguró.

Somos afortunados y honrados de dar la bienvenida a estos líderes creativos en música y entretenimiento. Cada uno nos aporta una experiencia profunda y un amplio conocimiento de la música, que nos ayudará a seguir haciendo crecer a la fundación como una verdadera institución cultural", reportó el portal Variety.

La labor de la Junta Directiva de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll es "apoyar la misión de la fundación de participar, enseñar e inspirar a través del poder del rock and roll, reconociendo el papel indeleble que juega la música rock and roll en la vida y la cultura moderna.

Cada año, la fundación selecciona a los nuevos integrantes del Salón de la Fama. En asociación con el Museo del Salón de la Fama del Rock and Roll, en Cleveland, su objetivo es conectar a los fanáticos del género con la música y los artistas que aman, así como preservar y proteger los objetos y registros históricos".