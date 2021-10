Recibe matamorense propuestas de matrimonio

Matamoros, Tam.- "Yo solo quería hacer una parodia del matrimonio entre un haitiano y una mexicana en San Fernando, por eso puse es anuncio que me ofrecía a casarme, lo subí como juego y se volvió viral", dijo Juan Montoya quien publicará que se vendía a una haitiana por dos mil 500 dólares para obtener su legal estancia en México.

Juan se dedica a la venta de cargadores de celulares en la calle Nueve y González de la Zona Centro y usuario del Facebook en donde de manera constante en forma de broma, sin embargo, nunca pensó en tener la respuesta que esta teniendo su publicación.

"La verdad mis publicaciones cuando mucho alcanzan cinco likes, nunca pensé que tuviera este impacto como se dio este ofrecimiento", dijo.

Destacó que el sulo quiso hacer una parodiada y ahora hasta llamadas ha recibido de mujeres no solo haitianas, sino de otras nacionalidades que le ofrecen dinero para que se casen y poder estar legalmente en este país.

Comentó que como respuesta, sus familiares se molestaron con el por haber publicado eso, ya que tiene una pareja a quien no respetó y pues ahora se está enfrentando a esta situación.

"La verdad no pensé que tuviera esta respuesta por parte de la sociedad, me han ofrecido dinero, me mandan fotos de mujeres desnudas, parejas que son de otro es países y quieren legalizarse como mexicanos ", dijo.

"Yo me gano el poco dinero con mi trabajo, yo vendo cargadores desde hace años y hasta ahorita me ha ido bien, yo subí esa publicación como broma y obviamente no voy aceptar ningún pago por casarme", destacó.

Manifestó que sus familiares le pidieron que eliminara la publicación, sin embargo, en su teléfono celular recibe llamadas y mensajes para ofrecerle cantidades de dinero para que se case con mujeres extranjeras y puedan tener su nacionalidad de mexicana.

Aseguró que le han llegado a ofrecer hasta cinco mil dólares personas que tienen años viviendo en México y no han podido arreglar su legal estancia en este país.