Recibe Manchester United al Liverpool

Los Red Devils están fuera de puestos de Europa, con 14 unidades, pero enfrente estarán unos Reds que quieren pegarse a la cima, pues van terceros de la tabla, con 18 puntos, a cuatro del líder Chelsea.

Estos equipos llegan motivados tras haber ganado sus compromisos de la Champions League, aunque el United lo hizo tras reponerse de una desventaja de dos tantos y de la mano de CR7, ya que un gol del luso, al 81´, puso el 3-2 sobre el Atalanta, en el Old Trafford, escenario del cotejo de hoy.

Ronaldo tiene mucha hambre pese a las críticas que ha recibido tras sus primeros meses en el club de Manchester.

"La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí?. Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas".", lanzó el futbolista portugués en entrevista con SKY Sports.

Aunque del otro lado estará un Liverpool que también llega inspirado luego que a media semana se metió al Wanda Metropolitano para vencer 3-2 al Atlético de Madrid, en el torneo continental, con doblete de Mohamed Salah.

El Liverpool no quiere perder el ritmo frente al Chelsea, que ayer mostró músculo al golear 7-0 al Norwich City pese a no tener a su goleador Romelu Lukaku.

El Manchester City, que tiene 20 puntos, venció 4-1 al Brighton & Hove Albion.