Recibe la frontera apoyo de paisanos

Las remesas de los paisanos que viven en el extranjero dejaron a la economía de Tamaulipas poco más de 16 mil 387 millones de pesos, lo que supera con mucho al presupuesto con el que contarán los municipios de la franja fronteriza para ejercer en el 2020.

De acuerdo a datos emitidos por el Banco de México, durante el año 2019 fueron 863 millones de dólares los que enviaron los connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos, lo que representa un incremento de 60 millones de pesos.

Para el año 2020, Reynosa ejercerá dos mil 290 millones de pesos, mientras que para Nuevo Laredo son tres mil 328 millones de pesos y Matamoros 1 mil 883 millones de pesos, siendo estos los de mayor cantidad en la franja fronteriza.

Durante el 2018, la cifra de dólares que llegaron a la económica de Tamaulipas fue de 803 millones de dólares, cifra que se ha mantenido en incremento en los últimos 10 años, ya que en el 2009 la cifra de envíos a las familias tamaulipecas fue de 417 millones de dólares.

Los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros son los que se ven más beneficiados por la entrada de dólares, donde se estima que cada año son más de 20 millones de dólares (380 millones de pesos) los que ingresan a cada una de estas economías.

En el parámetro de los 10 a 20 millones de dólares por año se encuentran Ciudad Victoria, Antiguo y Nuevo Morelos y el puerto de Tampico, mientras que Tula y Jaumave el rango es de cinco a 10 millones de dólares.

Los 863 millones de dólares que son enviados a Tamaulipas en remesas, equivalen al 2.4 por ciento de todos los envíos que se realizan en el país, donde Michoacán ocupa el primer puesto con tres mil 584 millones de dólares, y Jalisco el segundo con tres mil 499 millones de dólares.

En el caso de Tamaulipas el 80 por ciento de las remeses que son enviadas a la entidad provienen del estado de Texas, en menor medida entidades como Oklahoma, Nebraska o Florida, donde residen más de 500 mil tamaulipecos.

TESTIMONIO

De Gran ayuda a las familias

Para doña María los 300 dólares que son enviados mes con mes por su hijo que reside en un condado aledaño a Houston, representan una ayuda a su situación económica, los cuales se destinan a pagar comida y medicinas.

"La verdad es una ayuda por que como yo no me pensione, luego mi esposo murió me quede sin un ingreso fijo, ya pues lo que manda mi hijo ayuda para la comida o los micros", expresó la señora de 67 años.

