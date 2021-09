Recibe homenaje

Con el público aplaudiendo de pie, fue como el actor César Bono recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria en la televisión, justo después de haber ofrecido su función 3 mil 451 de la obra “Defendiendo al cavernícola”. “Durante hora y media les he dicho todo lo que siento por ustedes, y en cincuenta y tantos años creo que también lo he demostrado, muchas veces los hechos son más que frases, yo los amo, yo me debo a ustedes, esto es mi vocación y mi misión, estoy aquí para divertirlos, para tomar su mano y que sintamos cosas al mismo tiempo, de alegría, de tristeza y de emoción, gracias por tantos años y por tantas cosas”, dijo César Bono.

HABLAN DE SU CARRERA