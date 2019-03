Recibe fundación de príncipe Carlos dinero ruso

Cd. de México.

Una fundación del Príncipe Carlos, hijo mayor de la Reina Isabel II, canalizó dinero en efectivo desde Rusia a través de empresas fantasmas, reportó The Guardian.



El dinero está siendo investigado por autoridades fiscales y podría vincularse a algunos de los fraudes cometidos durante la Presidencia de Vladimir Putin.



Se estima que aproximadamente 4.6 mil millones de dólares fueron enviados a distintas partes de Europa y Estados Unidos por una red que opera en Rusia y que cuenta con más de 70 compañías fantasmas en Lituania.



La filtración del dinero surgió en el Banco Troika Dialog, dirigido por Ruben Vardanyan, financiero de origen armenio cercano al Presidente de Rusia, celebridades internacionales y a la Familia Real británica.



En 2009, 2010 y 2011, Vardanyan realizó tres transferencias que sumaron un total de 200 mil dólares a la Fundación Prince's Charities, del Príncipe Carlos. El efectivo provino de una compañía fantasma de las Islas Vírgenes Británicas, Quantus Division Ltd.



Archivos muestran que no hay un origen claro del dinero, ni del proceso que el banco utilizó para hacer las transacciones.



El papeleo también demuestra que Quantus utilizó 2 millones de euros para llevar al fallecido Prince a una gala corporativa de Troika a Moscú, en 2007.



Los archivos también demuestran que otro beneficiario fue el Foro Económico Mundial de Davos, entidad que recibió 20 mil euros por la participación de Vardanyan.