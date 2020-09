Recibe FGR otra denuncia contra Hugo López-Gatell

Ciudad de México.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del subsecretario Hugo López-Gatell, por presuntas omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia covid-19.

El manejo de la pandemia por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha "sido por demás deficiente, incurriendo en actos, omisiones y negligencias que atentan contra los bienes jurídicos tutelados penalmente, como la vida y la salud de las personas, y deberán reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas por las conductas ilícitas que se mencionan en la presente denuncia", se lee en el documento presentado ante la FGR.

Según la querella, al integrar la carpeta de investigación correspondiente, la Fiscalía "podrá constatar que las medidas y recomendaciones que ha hecho el gobierno federal, la Secretaría de Salud y el Consejo General de Salubridad han sido deficientes y omisas, lo que ha causado la muerte tanto de personas civiles como de personal médico de los centros e instituciones de salud del país".

La denuncia, firmada por 21 legisladores y legisladoras del PAN, sostiene que hay pruebas suficientes para establecer que López-Gatell y las autoridades administrativas federales sanitarias cometieron delitos de homicidio, lesiones, sabotaje y hechos de corrupción por ejercicio ilícito del servicio público.

Y como pruebas presentaron una serie de videos de las conferencias de las 7 de la noche, además de notas periodísticas para sustentar el presunto delito de negligencia.

El lunes 14, por conducto de Raymundo Bolaños Azocar, coordinador jurídico del PAN, el blanquiazul presentó otra denuncia ante la misma FGR contra López-Gatell, e incluyó en ésta al al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud, Jorge Alcocer.

La califica de ´propaganda´

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró como un "acto de propaganda" la presentación de una denuncia de senadores del PAN ante la Fiscalía General de la República contra él por presuntas omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia de covid-19.

La querella incluye también al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, López-Gatell comentó que él no se involucra en la política porque es científico, pero opinó que esto es producto de los tiempos político electorales o partidarios donde personas buscan mostrar actividad, fuerza o que "sirven de alguna manera a la sociedad", haciendo este tipo de denuncias.

"Efectivamente yo no me meto en política, no soy político. Esto nos ha ocurrido a muchas y muchos técnicos, funcionarios técnicos en el mundo, en Dinamarca, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido", indicó,

"Los grupos políticos y, sobre todo, políticos electorales, políticos partidarios buscan, de acuerdo a los distintos calendarios políticos de los países, mostrar actividad, mostrar fuerza o mostrar que sirven de alguna manera a la sociedad y encuentran lo que está de ocasión", añadió.

"Si estuviéramos viviendo una crisis ambiental, no me extrañaría que la Secretaría de Medio Ambiente fuera el objeto de los ataques, si estuviéramos viviendo una respuesta a una emergencia después de un terremoto estarían hablando o criticando a la persona titular de Protección Civil, o si hubiera un problema pesquero, sería pesquero, por poner algunos ejemplos", comentó.

En ese tenor, se dijo respetuoso de la pluralidad política.

En ese tenor, se dijo respetuoso de la pluralidad política.

"Insisto en expresar, lo expresé la vez previa que me preguntaron sobre este mismo partido cuando anunció de una manera muy dedicada o enfática su intención de presentar una denuncia ante la fiscalía.

"Respetemos la pluralidad política, creo que es importante, no pasa nada con que se hagan estos actos de campaña o actos de demostración, actos de propaganda posiblemente, son respetables".

Comentó que no conoce la denuncia pero acudirán a las instancias correspondientes cuando sean convocados, como ya lo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto él como Alcocer y otros funcionarios.