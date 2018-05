Recibe estrella Zoe Saldana; es reconocida en el Paseo de la Fama

Los Ángeles, California. Zoe Saldana, protagonista de tres de las mayores franquicias de la ciencia ficción actualmente (Avatar, Guardians of the Galaxy y Star Trek), recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama rodeada por íntimos amigos como el cineasta James Cameron y la actriz Mila Kunis.

La artista estadunidense, de padre dominicano y madre puertorriqueña, puso su nombre en la estrella número 2.637 del Paseo de la Fama, algo con lo que Saldaña soñaba desde pequeña, según reconoció.

Si a esa niña que hacía teatro en Brooklyn le dicen que iba a llegar aquí, no lo iba a creer", indicó la intérprete. "No porque no creyera en mí misma, sino porque no podía pagarme un billete de avión por entonces", añadió entre risas.

BIEN ACOMPAÑADA. Por el cineasta James Cameron y la actriz Mila Kunis, entre otros.

HABLA DE SUS COMIENZOS

Posteriormente la protagonista de obras como Colombiana o Out of the Furnace explicó que logró un viaje a Los Ángeles para tomar clases de interpretación y aprovechó para hacer una visita a Hollywood.

Recorrimos todas las calles tomando fotos y haciendo vídeos de las estrellas, soñando si algún día seríamos nosotros quienes estaríamos ahí. Volví al hotel y pregunté a mis hermanas si nosotras podríamos alcanzar algo así. Y me contestaron: ¡Claro que sí! Esa noche me dio esperanza", declaró.

Con trabajo duro y fe, sé que puedo conseguir lo que me proponga", recalcó la actriz.

Saldana, antes de su discurso, se emocionó cuando Cameron subió al estrado y la definió como una "fuerza de la naturaleza".

SU AMIGO

Es la dueña del espacio exterior. La reina del universo", comentó el director en alusión a su presencia en tres franquicias cinematográficas, incluida la suya, "Avatar".

De hecho, Cameron recordó que hoy era una jornada en la que debía estar rodando las dos primeras secuelas de la película (hay un total de cuatro planeadas).

Que nadie se lo diga al estudio 20th Century Fox", bromeó el realizador.

Sus personajes son ejemplos para la juventud, ejemplos de mujeres de color fuertes, pero su mejor papel es el de madre", señaló en referencia a los tres hijos que posee con Marco Perego.

Saldaña tiene actualmente en cartelera la película Avengers: Infinity War.