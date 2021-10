Recibe el grito de ´¡presidente!´

Cuestionado por los reporteros sobre sus aspiraciones presidenciales, Monreal Ávila insistió en que lo más importante para Morena es que haya procesos internos que no provoquen rupturas, que la selección de candidatos sea transparente y pareja, y que no haya imposición ni simulación.

"Nadie debe ofenderse si mi posición es el piso parejo, si mi petición y mi propuesta es que no haya imposición, porque si se da así, habrá ruptura, y creo que no lo merece Morena. Hemos luchado, los que estamos en Morena hemos luchado, los que fundamos Morena lo fundamos con base al principio democrático de participación amplia de los ciudadanos. Que la gente decida, porque si no, estaríamos reproduciendo los viejos vicios de la imposición. Yo no estoy de acuerdo con eso y nadie debe de ofenderse", advirtió.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que en ocasiones ha recibido descalificaciones porque pide democracia y elecciones internas dentro de Morena, pero enfatizó que el partido tiene que lograr "que la vida democrática sea una constante" y para eso es necesario el "piso parejo", la inclusión, el consenso y la apertura en la selección de candidatos para 2024.

Resaltó que lo único que desea es que haya democracia interna y no está interesado en pelearse con nadie dentro del Movimiento. "Amor y paz con todos los dirigentes y con todos los principales activos de Morena".

"Nosotros nunca vamos a pelear con nadie. De manera personal, nunca me enfrentaré al Presidente de la República, porque lo considero el guía, el líder de un gran movimiento que irrumpió en el proceso de 2018", expresó.

Finalmente, Ricardo Monreal recordó que quienes pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional siempre han luchado por democratizar las decisiones políticas del país y "no hemos cambiado".