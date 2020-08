Recibe denuncias Justicia Alternativa

Matamoros, Tam.- Aún en período de receso en las dependencias estatales, se presentaron 27 denuncias ante el Centro de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó el titular de esta representación, Alejandro Peña Jara.

Destacó que durante las dos semanas de vacaciones que tuvieron, se recepcionaron 27 denuncias a quienes se les agendaron citas conjuntas, es decir que ya se van a presentar denunciante y denunciado para tratar de llegar a algún acuerdo para resolver la situación de una manera favorable y lo más rápido posible para ambas partes.

Manifestó que las principales causas de denuncia fue el abandono de responsabilidades en cuestiones alimenticias, fraude y daños en propiedad ajena.

Peña Jara estableció que se han presentado denuncias de personas que reclaman dinero por cantidades que van de 100 mil, 200 mil o tal vez más de adeudo y evidentemente si no tienen un ingreso alto no lo van a poder cubrir en poco tiempo.

Añadió que la justicia alternativa consiste en no haya necesidad de imponer una sanción, sin embargo, si no se llega a un acuerdo o no se cumple con un acuerdo, hay una sanción que ya se encarga el juez de control de emitir una sentencia donde les ordena la manera en que se va a sancionar un delito.