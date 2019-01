Recibe Corte a trámite la controversia del INE

Ciudad de México.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reducción de 950 millones de pesos establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pero no consiguió suspenderla.

En su acuerdo de admisión, el ministro Alberto Pérez Dayán negó conceder la suspensión solicitada por el INE con la que buscaba un incremento al presupuesto de operación y a los sueldos de sus integrantes.

El ministro indicó que el PEF 2019 ya entró en vigor, razón por la que no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión debido a que esta es una medida cautelar que busca preservar la materia del juicio, por lo que ordenar un incremento presupuestal y salarial como el planteado por el INE dejaría sin materia la controversia planteada.

Al admitir la controversia, el ministro Pérez Dayán ordenó notificar a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo federal para que en 30 días hábiles envíen los informes de ley y copia certificada de los antecedentes que les correspondan sobre la iniciativa, discusión, aprobación, expedición y publicación del PEF 2019.

De las controversias tramitadas contra la Ley Federal de Remuneraciones y el PEF 2019, el ministro Pérez Dayán únicamente ha concedido la suspensión al Banco de México por ser un organismo que genera sus propios ingresos y que no depende del Presupuesto de Egresos.

ACATARáN CONSEJEROS DECISIóN

El Instituto Nacional Electoral (INE) está listo para, en su caso, ajustar los salarios de sus consejeros y funcionarios a la baja, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por el organismo, pero no le concedió la suspensión provisional.

El consejero Marco Antonio Baños Martínez expuso que el INE respeta todas las decisiones del Poder Judicial y acatarán lo que ordene, pero sigue la ruta legal de defensa en espera de la resolución definitiva.

Así, dado que a mediados de este mes se concedió al INE la suspensión provisional de amparo para que no apliquen durante enero y febrero los nuevos tabuladores con reducción para ajustarlos al salario presidencial, una vez que concluya ese plazo se deberá proceder al ajuste en las percepciones de funcionarios y consejeros del INE.

"Tomaremos las medidas que correspondan conforme avancen estos temas, pero por supuesto que el salario de los consejeros correrá la suerte que la ley establece", planteó el consejero.

En entrevista indicó que el INE sigue en la ruta legal, y la decisión de la SCJN de no conceder la suspensión provisional es una decisión dentro del procedimiento que no resuelve todavía el fondo el asunto, "vamos a ver como decide al final la corte resolver nuestra promoción. Pero no es un asunto que impacte ahorita al instituto".

Recordó que además de la controversia y del amparo que promovió el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presidentes de Juntas Locales del INE, que son integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), también promovieron su defensa legal.

"En ese caso algunos de ellos han hecho las promociones legales de acuerdo a sus intereses y vamos a esperar a que también se resuelvan esas promociones", expuso.