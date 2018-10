Recibe La Concha de Oro

San Sebastián, España

El 66 Festival de Cine de San Sebastián concedió el sábado su máximo galardón, la Concha de Oro, a la película de Isaki Lacuesta Entre Dos Aguas.

El proyecto combina realidad y ficción en un relato con los mismos protagonistas que la cinta La Leyenda del Tiempo (2006).

PRIMER PREMIO. Al cineasta Isaki Lacuesta.

SEGUNDA VEZ

Es la segunda vez que Lacuesta se lleva el máximo galardón del certamen donostiarra, ya que lo hizo por primera vez en 2011 con Los Pasos Dobles.

El cineasta une así su nombre al de otros cinco directores que en la historia del certamen han conseguido dos veces el máximo galardón: Francis Ford Coppola, el iraní Bahman Ghobadi, el mexicano Arturo Ripstein y los españoles Imanol Uribe y Manuel Gutiérrez Aragón.

El jurado, presidido por Alexander Payne, dijo que Entre Dos Aguas es una película que incita al espectador a experimentar de manera íntima y verosímil las vidas de sus protagonistas, y compone un compasivo retrato social.

TODO EL EQUIPO

Desde el escenario del Kursaal, Lacuesta invitó a que se uniera a él a todo el equipo de una película, y cedió la palabra a sus protagonistas, los hermanos Israel y Francisco Gómez Romero, el segundo de ellos vía mensaje de audio, ya que no pudo acudir a San Sebastián por motivos laborales.

Para el filme, el director catalán y su guionista, Isa Campo, se reencontraron doce años después de La Leyenda del Tiempo con Isra y Cheíto, sus protagonistas, dos hermanos gitanos marcados por la muerte de su padre y las dificultades para abrirse camino en la vida en un entorno depresivo.

Principales ganadores:

Concha de Oro a la Mejor Película: Entre Dos Aguas, de Isaki Lacuesta. Premio Especial del Jurado: Alpha. The Right to Kill, de Brillante Mendoza.

Concha de Plata al Mejor Director: Benjamin Naishtat por Rojo. Concha de Plata al Mejor Actor: Darío Grandinetti por Rojo.

Concha de Plata a la Mejor Actriz: Pia Tjelta por Blind Spot. Premio a la Mejor Fotografía: Pedro Sotero por Rojo.

Premio al Mejor Guión: ex aequo Paul Laverty por Yuli y Louis Garrel y Jean-Claude Carrière por A Faithful Man.