Recibe Charlotte Rampling Oso de Oro

Berlín, Alemania.- La actriz inglesa Charlotte Rampling, quien ha participado en más de 100 programas de televisión y películas, recibió este jueves el Oso de Oro Honorario otorgado en reconocimiento a su trayectoria, durante la 69 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La también fotógrafa llegó al Berlinale Palast acompañada por la directora italiana de cine Liliana Cavani, con quien trabajó en El Portero de Noche.

Durante la ceremonia Cavani fue la encargada de dirigir unas palabras a la homenajeada, a quien calificó de maga, magnífica, única, una gran profesional con dos facetas: una llena de vida y otra más meditativa.

Rampling, a su vez, consideró hermoso y muy brillante el galardón, una pequeña escultura de uno oso parado en sus patas traseras sobre una base en la que por los cuatro lados se lee su nombre y el de Oso de Oro Honorario, que otorga el festival a destacadas figuras de la industria cinematográfica.

Ante una audiencia que la ovacionó, Rampling dedicó su reconocimiento a todos aquellos que hacen cine porque ese es un trabajo colectivo.

La también cantante agradeció a la Berlinale y a Cavani, además de resaltar que los filmes pueden ser poderosos con lo que dicen, por lo cual hay que ser cuidadosos.

En su mensaje consideró que las películas que ha hecho son muy personales porque hablan de ella.

"Desde luego que cuentan historias, pero también hablan de mí, de las emociones que cargo y que genero", expresó la actriz.

El director del festival, Dieter Kosslick, acompañó en todo momento a Rampling y a Cavani, les dio ramos de flores y estuvo con la invitada de honor cuando firmó una gran fotografía colocada en lo alto de las escaleras.

"Tú me has seducido y has seducido a la Berlinale", dedicó Kosslick a la estrella.

Como parte de este homenaje, en la Gala del Oso de Oro fue proyectada la cinta El Portero de Noche, de Cavani, una fuerte historia sobre una mujer en un campo de concentración que es víctima de los abusos, torturas y comportamiento sádico de un guardia nazi.

Nacida el 5 de febrero de 1946, Rampling comenzó su carrera profesional como modelo y en 1965 debutó en cine con la película El Knack y Cómo Conseguirlo, continúo con Georgy Girl, La Caída de los Dioses, Under the Sand, Swimming Pool, Stardust Memories y Zardoz.

Por su actuación en Hannah, película de 2017, fue reconocida como Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en tanto que la Academia Europea de Cine le rindió honores en 2003 por La Alberca.

Su única nominación al premio Óscar, la recibió en 2015 por la producción 45 años, que además le valió un Oso de Plata en la Berlinale y en ese mismo evento la Academia Europea de Cine le entregó un premio por su trayectoria.

También en 2015 publicó en francés su libro de memorias Quien Soy, y dos años después, su versión en inglés.

Sus trabajos musicales comenzaron con el dúo con su hermana Sarah en cabarets, en 2002 editó su primer disco de nombre CommeUne Femme al que le siguió Les Grains de Sable.

En 2003 debutó en teatro, ha llevado la poesía de Sylvia Plath en una gira por varias naciones europeas y en Estados Unidos y para televisión actuó en la octava temporada de la serie Dexter, así como en la miniserie London Spy.