Recibe Ayuntamiento 3 reclamos por baches 

"El ciudadano al caer a un bache debe de hablar al Departamento de Tránsito o bien si su vehículo está asegurado hablar a su aseguradora para que levante el parte correspondiente", la jefa del Departamento Jurídico y DDHH, Nancy Rodríguez Hernández, destacó que esto no aplica para autos americanos introducidos de manera ilegal al país, o que se encuentren en proceso de nacionalización, "una vez que se realice esto tiene que presentar un escrito dirigido a la presidenta municipal en este caso donde ponga sus generales, su nombre, su domicilio, su teléfono, un escrito debidamente fundado y motivado con la narración de hechos".

Dos de los tres reclamos resultaron favorables por una cantidad entre diez y doce mil pesos mientras que el tercer caso resultó improcedente debido a que el demandante no logró acreditar la propiedad del vehículo afectado. La funcionaria del Municipio apuntó que, entre otros trámites, se le turna el caso a la Dirección de Obras Públicas para que confirme la existencia del bache denunciado, y si este fue reparado o se encuentra vigente.

"A veces les faltan los peritajes ya sea de Tránsito o de la aseguradora, o las fotografías no las anexen del momento en el que caen en el bache, ese tipo de cuestiones son los que hacen que no sean favorables", agregó que "no es lo mismo un escrito firmado por el ciudadano con sello de Tránsito a un parte de Tránsito por accidente vial, son dos cosas completamente diferentes, a veces me traen el escrito del ciudadano, la narración de hechos y nada más le ponen un sellito, ese no es un parte de accidente vial".

Rodríguez Hernández aseguró que todo el proceso se resuelve en un lapso de sesenta días hábiles, "en el caso en el que no salió a favor del ciudadano no tengo conocimiento si este apeló la resolución y acudió ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal o ante otra instancia".