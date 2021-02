Recibe amenazas escritora que denunció a Salgado

"Amigas, amigos, quiero comentarles que desde ayer he recibido amenazas, a través del messenger de esta red social. No son ya los mensajes descalificativos de días atrás, sino amenazas a mi seguridad y la de mi familia, desde cuentas que me parecen evidentemente falsas", publicó esta tarde en la red social.

"No me amedrentan las amenazas, mucho menos viniendo de cobardes que no dan la cara. La violencia y el acoso debe denunciarse, venga de donde venga".

El pasado 13 de enero, la también hija del ex Gobernador interino Rogelio Ortega Martínez (2014-2015) reveló que Salgado la acosó durante la presentación de su novela "Guerra de guerrillas", publicada en 2014, en el Centro Cultural Acapulco.