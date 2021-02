Recibe a su primer bebé

La Intérprete de "Lips Are Movin" tomó su cuenta oficial de Instagram el domingo para compartir fotos de la feliz familia cuando estuvieron en el hospital recibiendo a su bebé.

"La fecha original de nacimiento de este hermoso bebé era hoy, el Día de San Valentín, pero llegamos a conocerlo el pasado lunes 8 de febrero. ¡Estamos tan enamorados!

"¡Gracias @darylsabara por el mejor regalo de San Valentín! ¡Bienvenido al mundo Riley! " compartió la nueva mamá en Instagram.

Por su parte, Sabara, conocido por la franquicia de películas Spy Kids, compartió que el pequeño llegó al mundo pesando 3.53 kilos.

Meghan y Daryl se casaron el 22 de diciembre de 2018 y anunciaron que estaban embarazados durante una aparición en el programa Today, en octubre pasado.

"No se basa en nadie, que es lo que quería. No quiero relacionarlo con nadie más. No conozco a ninguna otra persona con este nombre", aseguró la cantante sobre el nombre de su primer hijo, a la revista People.