Rechazó una oferta pesada

César Luis Menotti siempre tendrá el honor de ser el primer técnico que llevó a Argentina a la conquista de un Mundial, tras ganarlo en casa en 1978.

El "Flaco" es considerado uno de los entrenadores que revolucionó el futbol, debido a su estilo de juego ofensivo y con buen manejo del balón.

Menotti no sólo tuvo la osadía de rechazar a Maradona en 1978, también le dijo que no al narcotraficante más peligroso del mundo.

SE FUE POR LOS CIGARROS

La última aventura de César Luis Menotti como director técnico fue con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el Apertura 2007.

El "Flaco" era un adicto al tabaco, y tras haber entrenado por la mañana, ya en su casa se dio cuenta que se le habían acabado sus cigarrillos, por lo cual decidió salir e ir a comprar una cajetilla a una tienda de autoservicio que estaba cerca, sin embargo, pasó de largo y se fue rumbo al Periférico, donde se perdió para volver a su residencia horas después, y todo por fumar un cigarro.

´FLACO´, CHÓCALAS

En su segunda etapa como técnico de Independiente de Avellaneda en 2005, César Luis Menotti dirigió a Sergio Agüero, de tan solo 18 años. El día de su presentación, al momento de saludarlo, el "Kun" no fue tan respetuoso.

"A pesar de que todos me conocen yo me presenté uno por uno, dándoles la mano. Y cuando llego al ´Kun´ Agüero, él me golpea la mano y me hace con el puño, contó años después el timonel. Al recordarle al ´Kun´ el episodio, dijo: ´Sí, lo saludé así, le dije ´qué haces Flaco, ¿todo bien?´", reconoció Agüero.

SACA A MARADONA

César Menotti tuvo un desencuentro con Maradona en el Barcelona en un partido ante el Manchester United en 1984.

"El primer tiempo le digo que juegue atrás de la espalda de los volantes. Se empezó a tirar atrás y a mí me agarró un fastidio, y lo saco a los 15 minutos. Diego te ponía cara de malo, no te hablaba. Cuando llego (al vestidor), la encuentro a Claudia (Villafañe, ex esposa de Maradona) que lloraba. ´Lo que le hiciste a Diego´, me decía. Claro, haber sacado a Maradona era un disparate mío. Ni loco lo volvería a hacer".

LE HABLA ´EL PATRÓN´

El "Flaco" estaba tan cotizado que hasta el narcotraficante colombiano Pablo Escobar quiso que dirigiera a su Atlético Nacional, por lo cual lo "secuestró" para llevarlo a la Hacienda Nápoles.

"No vi fusiles ni nada, sí 2 ó 3 hombres a la distancia, pero éramos él y yo, una mesa con toda la comida que puedas imaginarte. Le agradecí la charla, la comida y le mencioné que, así como él era una persona que tiene sus sueños, yo también era una persona de sueños y que para mí dirigir al Barcelona era uno de ellos", relató Menotti.