Rechazó Gignac a Liverpool y Valencia

"Rechacé Valencia justo antes. Me enviaron un avión con un buen jamón ibérico, pero me negué. Fue en la época de Unai Emery, con Jérémy Mathieu. Me había explicado todo su esquema. Detrás, Jean-Christophe Cano (su agente) viene y dice: 'André, tienes Liverpool u OM', yo le respondí: 'Puedes romper el papel del Liverpool, vamos a OM'", reveló.

Con el Marsella, Gignac disputó cinco temporadas, difíciles al principio, pero con el apoyo del entrenador Marcelo Bielsa regresó a ser el goleador de siempre.

Y reitera que no saldrá de México Gignac no piensa salir de Tigres, ni de México.

El delantero felino habló en la radio de Francia, donde reiteró su amor por México y descartó volver en un futuro próximo a Europa.

"Podría quedarme y vivir allí (México), eso no me asusta. Tengo una calidad de vida que no tendría en Francia.

"Quiero tener la misma nacionalidad que mis hijos. Los dos últimos son mexicanos y franceses, así que quiero ser como ellos. No niego Francia, no niego a mi país, al contrario, soy muy orgulloso de ser francés. Pero quiero tener la misma doble nacionalidad que mis hijos", señaló el felino.

Sobre un posible regreso al Olympique de Marsella, Gignac siente que no es viable de momento, pues, con elogios, destacó el actuar del argentino Darío Benedetto, aunque no niega que después de terminar su carrera como futbolista pueda dirigir al OM.

"No, como jugador, no es posible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Estoy seguro de que veo los partidos. Jugué contra Darío Benedetto. Me gusta. Está exactamente en la misma línea, en todo su esplendor. Tiene un pie derecho excepcional, un pie izquierdo excepcional. Dispara desde la distancia. El problema es que llegó en un momento en que Marsella está en una pendiente descendente", mencionó el atacante.