Rechazo de Telemundo

El haber alzado la voz para exigir sus derechos como actor hizo que las puertas de Telemundo se le cerraran de manera indefinida.

En 2016, el actor mexicano Pablo Azar lideró un movimiento para que él, así como sus compañeros latinos disfrutaran de los beneficios de desarrollar su profesión en Estados Unidos.

Buscó que la empresa ofreciera protección a los actores en el lugar de trabajo, el pago de horas extra, incluso la retribución económica por la retransmisión o venta de un programa.

AFECTADO PROFESIONALMENTE

Sin embargo, Azar nunca previó que esto pudiera afectarle de manera profesional.

"El haberme involucrado en el proceso para introducir la Unión Americana de Actores en Telemundo, me afectó laboralmente. A partir del 2016 que iniciamos este proceso y pudimos meter la Unión en Telemundo, la empresa no me volvió a contratar para nada, ni a mí ni a los compañeros involucrados.

"Si en algo me he sentido discriminado es que luché por los derechos de mis compañeros actores, así como los míos y al final es castigado por eso, sólo por buscar justicia; es una tristeza", afirmó Azar en entrevista.

CREA FUENTE DE TRABAJO

A raíz de esto, el mexicano decidió crear su propia fuente de trabajo, con el fin de que actores que vivan situaciones similares a la suya tengan dónde acudir si es que alguna televisora les da la espalda.

"Al ver que mi trabajo se veía un poco mermado, me di a la tarea de buscar nuevos proyectos con mi productora PAYPA Productions, la cual fundé junto con mi hermana Paulina y en la que actualmente trabajamos también con mi novia", expresó.

Su compañía le ha dado grandes frutos hasta el momento ya que, recientemente finalizó el cortometraje titulado Silencio Prolongado, mismo que está en postproducción y próximamente audicionará para festivales de cine

Azar está en espera del estreno de la cinta Así es la Química, donde dará vida a Pepe, un joven que sufre de leucemia.

"Mi personaje se llama Pepe, es un muchacho que trabaja en un restaurante y se enferma de leucemia, al igual que el personaje de Tatiana (del Real, coprotagonista).

"Tras la lucha con esta enfermedad surgen una serie de situaciones que van cambiando la forma en cómo ambos ven el mundo y la vida", aseguró.