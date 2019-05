Rechazó "Chente" trasplante de hígado

CIUDAD DE MÉXICO.

Vicente Fernández no permitió que le practicaran un trasplante cuando le detectaron un tumor en el hígado, temía de que el órgano hubiera sido de un homosexual o de un drogadicto.



"Chente" detalló que la razón por la que dejó los escenarios en 2012, fue porque le detectaron una bolita en el hígado que resultó ser cáncer.



"Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira", recordó.



El cantante confesó que a pesar de que en ese momento le indicaron que necesitaba someterse a un trasplante se negó por temor.



"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto'".



El intérprete de 79 años recordó que abandonó el hospital y se negó al trasplante de hígado.



"No me querían dejar salir, me dijeron: 'es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo'. Me vestí y me iba a salir y me dicen: 'por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital'. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui".



Finalmente, Vicente explica que fue intervenido con éxito en Chile, y que ahora goza de buena salud luego de bajar varios kilos, pues pesaba 110 y ahora pesa 80.



"Me dijeron de una operación con un robot. Me operaron y yo ni supe cómo fue mi operación", comentó en entrevista para el programa "De primera mano".