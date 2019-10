Rechazo automático a solicitantes de asilo

Matamoros, Tam.- La mayoría de los migrantes que hasta el momento han acudido ante la Corte en Estados Unidos para entrevistarse con un juez y pedir su asilo humanitario, han sido rechazados de primera instancia y citados nuevamente hasta el 2020, informó Juan Antonio Sierra Vargas.

El encargado del módulo del Migrante señaló que las personas que han acudido les han manifestado que les fue negado el asilo y en tanto tienen qué regresar, pero la espera se hace más larga para ellos.

Esto da a decir que los jueces del estado de Texas están solamente dando largas a los migrantes para no darles un "No" definitivo y que no se haga este asunto más conflictivo, sin embargo, "consideramos que deben darles una respuesta definitiva y no darle más largas", indicó.

Comentó que es lamentable esta situación porque los migrantes esperaron por meses estas citas y ahora les están saliendo con otras cuestiones y los siguen retornado a nuestro país para que sigan esperando.

Resaltó que ya en las instalaciones del Puente Nuevo Internacional está lleno de migrantes que siguen retornando y la mayoría de ellos con hijos menores de edad, que tienen que sufrir a la intemperie.

Agregó que ya en la segunda cita deben definirles si les dan el asilo o no, pero que ya no los tengan con más largas.