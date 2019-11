Rechazó al Caballero de la Noche

Matt Reeves tiene una complicada tarea: hacer olvidar a los fans de Batman la exitosa trilogía que hizo en su día Christopher Nolan, la cual pudo haber continuado, pero que no estaba dentro de los planes del director, como explicó el actor Christian Bale.

Tal y como explicó Bale en una entrevista con Toronto Sun, la idea de Nolan era terminar su Batman tras la trilogía.

Cuando nos preguntaron si queríamos hacer otra película después de Batman Begins fue genial y aceptamos porque sabíamos que no tendríamos otra oportunidad", comentó.

NO QUISO ESTIRAR DE MÁS

Después, nos dijeron, ´Ok, hagamos la tercera´. Y Chris siempre me dijo que si teníamos tanta suerte como para hacer tres películas pararíamos. ´Nos iremos después de eso´, me decía. E, inevitablemente, nos propusieron hacer una cuarta parte. Y yo contesté: ´No, cumplamos el sueño de Chris, que era hacer una trilogía. No estiremos demasiado la liga´", sentenció.

Tras la marcha de Bale, el encargado de convertirse en Bruce Wayne fue Ben Affleck, aunque el actor abandonó su rol tras Batman v Superman y Liga de la Justicia. Ahora, quien debe hacer olvidar a Affleck y Bale es Robert Pattinson, protagonista del Batman de Matt Reeves, que llegará a los cines el 25 de junio de 2021.