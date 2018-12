Rechazar Brexit causará una crisis política en Reino Unido

Londres.

Académicos advierten que si la ley de retirada no es aprobada una opción sería aplazar el mecanismo de salida (artículo 50 del Tratado de Lisboa) y otra posibilidad es convocar a elecciones anticipadas con resultados impredecibles.

El investigador del think tank liberal "UK in a changing Europe" (RU en una Europa en cambio) Alan Wager, aseguró que en caso de que el acuerdo de salida no pase en el parlamento, una de las consecuencias sería una elección general.

"Diría que antes de que no haya acuerdo habría una elección general. Probablemente nos encaminamos a una elección general antes de marzo en Reino Unido", señaló.

El experto en política consideró que la elección podría realizarse en marzo para dar tiempo a que el parlamento la apruebe y a los partidos políticos a que realicen una campaña de cinco semanas reglamentarias.

En entrevista con Notimex, Wager señaló que el gobierno tendría que volver a Bruselas para posponer el artículo 50, el mecanismo de retirada del bloque de naciones europeo. "No es un gran escenario, pero es plausible", precisó.

"Todos tenemos que esperar al 11 de diciembre y después no sabemos qué va a pasar. Es posible un consenso interpartidista, es posible", comentó el especialista en política.

El analista agregó que también es posible un segundo referéndum en caso de que el acuerdo sea rechazado en la Cámara de los Comunes.

"Requeriría que el Partido Laborista apoye un segundo referéndum y que haya suficiente diputados conservadores apoyándolo. Estas opciones tienen 30 por ciento de posibilidades de suceder".

Por su parte, el subdirector del think tank, Simon Usherwood, señaló que no hay una clara mayoría para ninguna de las opciones que están en la mesa y no sabemos qué está pasando en el parlamento.

"Mucho depende de qué pasaría si el gobierno pierde el 11, cuánta gente votó en contra, cuánto está May dispuesta a negociar y qué tan solidario es la UE para ayudarnos", comentó Usherwood.

La falta de alternativas creíbles significa que en este momento lo mejor es encontrar una mayoría para votar el acuerdo de salida del bloque de naciones, comentó el académico de la Universidad de Surrey.

La primera ministra, Theresa May, requiere de una mayoría de votos con los que no cuenta en este momento, ya que de los 315 diputados de su propio partido (Conservador), un centenar se ha pronunciado en contra del plan.

El gobierno británico requiere de 320 diputados para sacar adelante la ley de retirada de la Unión Europea y la declaración política.

Entretanto, hoy dio inicio la tercera sesión maratónica rumbo a la votación del Brexit en la que los parlamentarios y el gobierno analizan el aspecto económico y las consecuencias en caso de que no se apruebe el plan de retirada de la Unión Europea.