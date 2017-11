Rechazan legisladores mitin de los nacionalistas blancos

College Station, Tx.- La Universidad de Texas A&M ha criticado la postura de un nacionalista blanco que está planeando un mitin con el tema “White Lives Matter” _en alusión al movimiento de los negros “Black Lives Matter” (las vidas de los negros importan)_, pero los legisladores del estado pidieron a la universidad que vaya más lejos y prohíba el evento.

La portavoz de la universidad, Amy Smith, señaló al periódico estudiantil The Battlalion, que la retórica del nacionalista blanco Preston Wiginton va “en contra de los valores fundamentales de Texas A&M”.

Smith dijo en una declaración anterior al diario The Dallas Morning News, que la universidad no invitó a ningún nacionalista blanco, pero que no puede detenerlos si ellos quieren asistir. Puntualizó que cualquier persona merece un espacio en el campus de la universidad pública.

Smith declinó comentar a The Associated Press.

En la cámara baja estatal, la representante demócrata, Helen Giddings, dijo que los directivos de la universidad deben “denunciar rotundamente y pelear en contra” de los grupos racistas y que Texas debe rechazar cualquier forma de odio con una sola voz. Casi todos los miembros de la Cámara de Representantes del estado apoyaron a la demócrata.

El representante republicano Paul Workman señaló que una petición que ha estado circulando entre los egresados de la universidad en la cámara baja está intentando “evitar que esto suceda en nuestro campus”. La legislatura se encuentra en un periodo especial de sesiones convocado por el gobernador Greg Abott que termina el miércoles, pero no ha tomado ninguna acción formal sobre el asunto.

Wiginton dijo que invitó a un importante nacionalista blanco, Richard Spencer, al mitin programado para el 11 de septiembre, pero no está claro si Spencer atenderá.

Wiginton, un exalumno de A&M, indicó que fue inspirado por el reciente mitin de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia. El mitin del sábado derivó en un caos cuando un vehículo arrolló a un grupo de manifestantes, provocando la muerte de una persona e hiriendo a otras 19.

Si Spencer asiste al mitin del 11 de septiembre, sería su segunda aparición en el campus de la universidad en menos de un año. En diciembre del año pasado, Wiginton invitó a Spencer, quien fue recibido por cientos de manifestantes, muchos de los cuales se reunieron en el estadio Kyle Field de la universidad para escuchar música y discursos que destacaron la diversidad y la unidad, a fin de contrarrestar la presencia de Spencer.

La Universidad de Texas A&M ha cambiado desde entonces su política para exigir que cualquier grupo que desee realizar un evento en un edificio deberá tener un patrocinador del campus. No se ha identificado a ningún patrocinador para el mitin del 11 de septiembre, por lo que cualquier reunión tendría que realizarse al aire libre.