Rechazan la imposición de candidato en el PRI

Ciudad de México

Actores políticos que han ocupado cargos en la dirigencia nacional del PRI pidieron que en la próxima Asamblea Nacional del partido se escuche a la militancia para definir al candidato para la elección presidencial de 2018.



José Encarnación Alfaro, ex secretario de Organización, aseguró que los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirán que les impongan un candidato a la Presidencia rumbo a los comicios de 2018.

Al participar en una reunión preparatoria de la 22 Asamblea Nacional del tricolor, en la Delegación Gustavo A. Madero, el asambleísta consideró que las bases de su partido no resistirán que las candidaturas sigan siendo producto de acuerdos cupulares.

“En esta Asamblea, donde tenemos enfrente 2018, donde queremos ganar otra vez la Presidencia de la República, hay una exigencia fundamental: no queremos que nos impongan candidato a la Presidencia, queremos que el candidato o candidata salga por consulta a la base”, dijo.

“Que sean las y los militantes quienes decidan, no queremos que sea de grupos, de amigos, de equipos, de cúpula gobernante. Queremos que sea la base militante quien decida a la o el candidato a la Presidencia de la República”.

El político sonorense advirtió que la consulta a la base priista también deberá aplicarse para elegir al candidato a la Jefatura de Gobierno y a las Alcaldías de la Ciudad de México.

“No queremos gente de fuera, queremos priistas comprometidos que conozcan al partido, que conozcan a sus militantes”, exigió quien fuera integrante del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por César Camacho Quiroz.

En tanto, la ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, defendió su derecho a discrepar y proponer que la militancia tricolor sea escuchada y tomada en cuenta en la Asamblea Nacional agendada para agosto próximo.

“Lo que no te mata te fortalece. Nunca me van a callar. Nunca me van a detener, así le inviertan mucho dinero?, advirtió.