Rechazan productores recorte presupuestal. Disminuir apoyos enterraría actividad agrícola

Regional.- Los productores de la comarcay del norte de Tamaulipas, en general, rechazan enérgicamente el proyecto del gobierno federal, que pretende reducir de manera significativa y perniciosa para el sector, el presupuesto para el campo, que de concretarse en esas condiciones, colapsaría al campo y afectaría a miles de familias que directa e indirectamente viven de la

Marco Antonio Garza Acosta, secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, denunció que si la federación logra su objetivo de recortar el presupuesto de 72 mil 500 millones a solo 57 mil millones, sería un lesivo retroceso, una regresión que sin duda alguna terminaría con esa noble actividad.

El dirigente recordó que ese presupuesto, los 57 mil millones de pesos, es similar al que les otorgaron en el 2010, pero con una serie de incrementos en los precios de los insumos en el transcurso de los años, que no es posible que quieran que se aplique para el 2019, porque eso sería tanto como eliminar todos los apoyos, los subsidios que son lo que han permitido que la producción de maíz y sorgo en Tamaulipas y el resto dl país, se mantengan a flote.

"Dónde quedan las palabras de Andrés Manuel López obrador de que ahora sí vamos por el rescate del campo? Demagogia pura y dejarse engañar por gente que está a sus órdenes que no tienen ni la menor idea del daño que se le puede causar a el campo tamaulipeco y de todo el país, ese tipo de políticas no sirven no nutren , estamos a un escaso día de subir esta propuesta al pleno de la cámara de diputados y por ninguna circunstancia la aceptamos , porque la afectación al campo sería catastrófica y con una quiebra total para todos los productores", externó el agrónomo.

Añadió que todos los estados del país que tienen que ver con la agricultura, están sumamente preocupados al ver que no quieren dar marcha atrás al recorte para el campo, "de no entender las cosas estaríamos manifestándonos en forma enérgica ya sea con expresiones para poder ser oídos , porque con este recorte desaparece el programa de comercialización, el de apoyo a el subsidio de seguro agrícola, el de ingreso objetivo, que es el programa que te da certeza de que dinero que le inviertas a tu cultivo podrías recuperarlo sin ningún problema , por si fuera poco la agricultura por contrato está sin amarrar , el programa de concurrencia federal para compra y equipamiento de maquinaria viene en ceros".

"Total un santo desorden en todos los programas, por lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Presidente López obrador, esté hablando continuamente sobre dejar de importar maíz amarillo y llegar a la autosuficiencia?, y en ese sentido mi pregunta, es ¿cómo lo piensa hacer, porque en vez de apoyar a el campo lo está destruyendo? y caer en cartera vencida tardaríamos más de 20 años en salir de ella.

"De este tamaño es el gran problema que nos están orillando esta gente , esperemos que los diputados federales de nuestro estado y todos los que tengan que ver con la comisión de agricultura se fajen y hagan ver que este presupuesto lejos de beneficiar acabaría con el campo , debemos de evitar por todos los frentes que el sábado que se lleve a cabo la votación en la Cámara, den marcha atrás a este presupuesto raquítico de 57 mil millones , no queremos que esto se vaya a salir de control porque nuestro negocio es darle de comer al país y no andar buscando problemas con el gobierno que ya tenemos mucho con el problema de inseguridad como para seguir haciendo más daño", textualizó la fuente.

Otros programas como el "proagro productivo", mejor conocido como el "procampo", definitivamente ya fueron borrados, ya desaparecieron y esa es otra afectación más para los agricultores, porque significa un apoyo menos, un estímulo menos a la productividad.

Para seguir manteniendo el apoyo a la comercialización o competitividad y demás subsidios, los agricultores del país, necesitan que el presupuesto para el 2019, sea de 85 mil millones de pesos, es decir, que tenga un incremento y no una disminución, como pretende la federación, pero tomando en cuenta las circunstancias actuales, los productores se conforman con que la partida que aprueben mañana los diputados federales, cuando menos sea similar a la temporada pasada, es decir de 72 mil 500 millones de pesos, puntualizó el Secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.