Rechazan presencia de productos milagro

Tarde o temprano esto va a llegar a que un gran número de la población nos vamos a enfermar, pero vamos a alargarlo para ver si sale un tratamiento específico porque ya están probando ciertos medicamentos que están funcionando Óscar Villa Garza, comisionado estatal de Coepris

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advirtió a la población de la utilización de productos "milagro" para atender o curar el Covid-19 debido a que hasta el momento no se cuenta con un tratamiento cien por cien efectivo para esa enfermedad; e indicó que en redes sociales se puede encontrar productos que ofrecen esto sin sustento científico.

"Eso generalmente está en redes y muchas veces no son ni de aquí pero la realidad es que no hay, ojalá hubiera (cura para el Covid-19) para que ya esta pesadilla se hubiera acabado", indicó el comisionado estatal de Coepris, Oscar Villa Garza, "sí quisiera pedirle a la población que trate de no salir, que se queden en la casa... la elección la tenemos todos nosotros, es casa o caja, así de sencillo así de serio está".

En redes sociales se comercializan productos como el MMS, el cual se trata de un producto que desde hace años ha sido promocionado como la cura para enfermedades como el cáncer, la malaria, el autismo y más recientemente el Covid-19; sin embargo, lejos de curar una enfermedad es un riesgo para la salud debido a su composición química, clorito sódico y ácido cítrico disueltos en agua destilada, el cual puede llegar a ocasionar intoxicación, envenenamiento y en casos extremos la muerte.

Asimismo, en redes sociales han circulado recetas que van desde comer jabón hasta inyectarse desinfectantes domésticos para prevenir el Coronavirus, en ese sentido el comisionado estatal contra Riesgos Sanitarios dijo que en Tamaulipas no se han detectado casos de personas que hayan aplicado dichas recomendaciones.

Hasta en tanto se cuenta con un tratamiento efectivo para atender la enfermedad, o se cuente con una vacuna segura y efectiva contra la misma, recomendó que se deben tomar todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud al pie de la letra como es mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, de gel antibacterial y no salir de casa, "tarde o temprano esto va a llegar a que un gran número de la población nos vamos a enfermar, pero vamos a alargarlo para ver si sale un tratamiento específico porque ya están probando ciertos medicamentos que están funcionando".