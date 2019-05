Rechazan nueva ley que permite porte de armas

McAllen, Tx.- Rechazan nueva ley que permitiría que los propietarios de armas de fuego puedan portarlas a la vista, aunque no tengan licencia, durante los días siguientes a un desastre natural, para que estos puedan protegerse de saqueadores y de brotes de violencia. La ley se limitaría únicamente cuando sea declarado oficialmente estado de emergencia.

La HB 1177 permitiría a los propietarios de armas de fuego llevar una pistola, durante la siguiente semana a un desastre natural, pero ésta no ha sido bien vista por todos, en particular por autoridades de seguridad pública.

Art Acevedo, jefe de la policía de Houston, destacó que ésta ley solo empeorará las cosas. "Este proyecto de ley no era necesario entonces y no es necesario ahora", twitteó el funcionario el lunes, en referencia al huracán Harvey, destacando que el proyecto de ley envalentonará a los pandilleros y no ayudará a las autoridades.

El proyecto de ley todavía necesita la aprobación del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, antes de convertirse en ley, pero el documento podría ser firmado en cualquier momento durante la próxima semana.

Funcionarios a lo largo del estado coinciden con el derecho de las personas a defenderse, pero también han señalado que lo cierto es que cuando ocurre un desastre, las autoridades de distintos niveles coordinan esfuerzos para mantener la seguridad y proteger las áreas afectadas, evitando actos de rapiña.