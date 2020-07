Rechazan negativa de circular nocturno

Cd. Victoria, Tam.- Diputados locales se manifestaron en contra de cualquier abuso de autoridad durante la pandemia por Covid-19, esto con relación al acuerdo gubernamental publicado el dos de julio en el Periódico Oficial de Tamaulipas en donde se limita toda movilidad en un lapso de 10 de la noche a cinco de la mañana del día siguiente.

"La ciudadanía teme por sanciones y detenciones, pero también sabemos que no existen tales por no existir una ley o un reglamento que establezca como un delito alguno la circulación normal en cualquier horario", aclaró el diputado local por Morena, Eliud Oziel Almaguer Aldape.

"Que tomen medidas de seguridad en contra de la pandemia, que se resguarden, pero también para informarles que, si por una urgencia tienen que salir de casa no pueden ser molestados ni sancionados por ninguna autoridad de seguridad, tránsito o de salud llámese como se llame", dijo.

El diputado plurinominal se refirió a los casos específicos de Victoria y Jaumave, en el primero donde fueron impuestas multas por 868.80 pesos a quien transite en dicho horario o durante el doble Hoy no Circula, y en Jaumave funcionarios municipales llevaron a cabo una fiesta con más de 150 invitados a pesar de la prohibición de no permitir reuniones masivas de personas en todo el territorio estatal.

GENTE NO CREE

El diputado local por el PAN, Francisco Javier Garza de Coss, hizo un llamado a los diputados locales para promover las medidas pensadas para contener la propagación del Covid-19.

"He recorrido colonias (en Reynosa) con la debida protección y he observado que la gente anda como si nada, y vaya que todo mundo hacemos mención, y la autoridad estatal también, pero hay gente que todavía no cree".

Garza de Coss recordó que de continuar con el incremento de casos de coronavirus se podría llegar a saturar los servicios hospitalarios.

"Por ejemplo los negocios que venden tanques de oxígeno también se están saturando y los medicamentos que nos sugieren también, está difícil la situación, yo les pido que sigamos promoviendo las indicaciones que nos hace el Comité de Salud, la Secretaría de Salud", señaló.