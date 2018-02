Rechazan a mujeres del programa “Mujeres al Volante”

Rechazadas, usadas y discriminadas así se sienten las únicas tres mujeres que permanecieron y concluyeron la primera generación del programa “Mujeres al Volante”, para obtener un empleo digno que hasta hoy no ha llegado.



“Nos sentimos discriminadas, aventadas a un lado, relegadas, usadas. Esto es un fraude. Nos han hecho perder el tiempo, y lo más importante, el empleo que ya teníamos”, dijo Claudia Báez Alvarado, una de las primeras damas en formar parte del equipo.



Desde el 8 de enero y hasta la fecha, tanto Claudia como Verónica López y Paola Morales, siguen tocando puertas, que de acuerdo con el convenio entre las dependencias involucradas, específicamente Delegación del Transporte y concesionarios, no sería necesaria, pues al terminar el curso y pasando los exámenes que se aplican a cualquier chofer, incluyendo el antidoping, estarían conduciendo una unidad, ya sea camión urbano o taxi.



“A nosotros nos dijeron que en cuanto terminamos el curso ya íbamos a tener un trabajo con buen ingreso y con prestación; pero nos quieren pagar 150 pesos por día y sin prestaciones. Ahora sabemos porqué los choferes roban. Es lo mismo que les pagan a ellos y es algo injusto”, agregó Verónica López.



Ellas han alzado la voz pues aseguraron que el programa no ha dado los resultados que se habían anunciado, además de que han tenido que pagar incluso algunos exámenes de su bolsillo.



“Aparte nos quieren dar una ruta en la que casi no hay pasajeros, como la Guerrero, que era una ruta muy buena porque fue de las primeras; y si a nososotros nos dijeran que nos van a echar la mano con un sueldo base, estamos dispuestas a levantar esas rutas, pero la verdad nos están desanimando”, expresaron.



Claudia, quien es jefa de familia, dejó la venta de comida para ingresar al curso pensando que tendría un empleo seguro y con prestaciones, algo que quedó sólo en un sueño.



“Ahora perdí mis clientes, ellos encontraron dónde comprar comida durante esas tres semanas que yo estuve en el curso y no nos han resuelto el trabajo. Nos traen vueltas y vueltas. Ni siquiera nos han dado la cara, sólo uno, el señor Ramón que nos dijo que la CTM de plano no nos quería para taxis”, revelaron.



Además, antes de iniciar el curso, las chicas aseguraron que les ofrecieron una despensa por semana mientras estuvieran practicando, apoyo que jamás recibieron.



“Una licenciada llamada Bertha, de Desarrollo Social, se había unido al proyecto y dijo que nos apoyarían con despensa, supuestamente una por semana para apoyarnos; ahorita ya no es la despensa, ya nos preocupamos por las que vienen detrás, porque ya iniciaron el curso otras mujeres y vienen más”, señalaron.



Claudia, Verónica y Paola actualmente están sin diploma, ni graduación, y mucho menos trabajo, además de que una segunda generación está por egresar.



NO HAY TRABAJO NI SUELDO DIGNO



“A nosotros nos dijeron que en cuanto terminamos el curso ya íbamos a tener un trabajo con buen ingreso y con prestación; pero nos quieren pagar 150 pesos por día y sin prestaciones. Ahora sabemos porqué los choferes roban”.