Rechazan morenistas eliminar 'puentes'

-La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fines de semana largos ya generó consenso entre diputados de Morena, pero para rechazarla y defender al turismo nacional.



El presidente de la Comisión de Turismo, Luis Javier Alegre Salazar, advirtió que en el sector hay preocupación por el impacto de quitar "los puentes", especialmente en el turismo interno del País.

Dijo que no hay una entidad federativa que no tenga actividad turística en esos días y que no se vaya a ver afectada por la propuesta presidencial.

De la fracción de Morena, Alegre Salazar recordó que el sector turístico emplea de manera directa a más de 4 millones de mexicanas y de forma indirecta a más de 10 millones.

"Es una industria que le da empleo a dos sectores vulnerables de nuestro paÌs: los jóvenes y las mujeres", señaló en una reunión de la Comisión de Turismo.

Otros seis diputados de Morena, tres del PAN, uno del PES y otro del PT también se manifestaron en contra de la propuesta del Presidente por el daño que puede causar en sus respectivas localidades.

La morenista Abelina López Rodríguez señaló que quitar los puentes largos perjudicaría a estados como Guerrero, donde el turismo representa el 76 por ciento de su actividad económica.

"Nosotros vivimos del turismo, no podré avalar lo que afectará al estado", adelantó ante la posibilidad de una reforma legal para eliminar los fines de semana largos.