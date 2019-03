Rechazan migrantes alimentos

Los migrantes centroamericanos que se encuentran en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo rechazaron los alimentos que una pareja de activistas de esta ciudad elaboraron para apoyarles en su espera y mitigar las condiciones adversas que afrontan junto con sus hijos menores.

El platillo conformado por guisado de puerco y arroz no fue aceptado por los ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua quienes afirmaron mantener una ´´dieta alejada´´ de estos ingredientes.

"Llegamos con varias charolas de comida caliente para ellos y al entregárselas, las abrieron, pasaron unos segundos, las vieron y nos dijeron que no comían eso, que esa no era comida para ellos, que no la querían´´, relató Patricia García.

En redes sociales publicó una serie de fotografías donde se muestran varias docenas de charolas con alimentos que no pudieron ser entregadas a los migrantes.

Ante la negativa optó por ofrecerlas a los artesanos e indigentes que se encontraban cerca.

"Tenemos años realizando estas acciones que de verdad son de corazón y nunca nos había tocado algo así, sabemos que son personas que pasan por hambres, por fríos y nos despreciaron de una manera muy cruel", lamentó.

Los alimentos también se repartieron a los familiares de pacientes en diversos hospitales.

Los centroamericanos se instalaron en las inmediaciones del cruce internacional desde hace más de una semana padeciendo algunos días y noches condiciones climáticas severas, luego de que el gobierno de Estados Unidos les notificó que iniciarían los trámites para recibir solicitudes de asilo desde esta frontera.