Rechazan luchas mixtas

En eventos como la Jaula del Terror de IWRG o en carteles ordinarios de Triple A, Robles Promotions o Big Lucha, por nombrar algunas empresas y promotoras, es común ver programadas funciones en donde en un mismo ring interactúan hombres y mujeres y en algunos casos hasta luchadores mini, algo que para algunos denigra el deporte.

"Es muy importante tomar el valor de cada compañera y respetarla antes que nada, ahora ya se ha denigrado mucho la lucha libre por ese tipo de encuentros y no demeritamos el trabajo de las compañeras, al contrario", indicó Villano V Jr.

Por esta razón, los gladiadores piden que los empresarios y promotoras, que incluyan combates mixtos en sus carteles, retiren la frase "lucha libre", pues más que un deporte de alto rendimiento, están presentando sólo un entretenimiento.

"Los programas que presentan luchas como ésta dicen entretenimiento, mas no espectáculo deportivo de lucha libre, y en mi concepto las luchas mixtas son sólo para entretener a la gente", afirmó Huracán Ramírez.

Aunque algunas figuras del pancracio les ha tocado alternar en luchas mixtas, no es de su agrado y pese a que reciben golpes de gladiadoras, no responden y se enfocan a otro rival.

"A mí no me gusta, siempre lo he dicho que no me gusta luchar contra mujeres, ni contra enanos, ni contra perros, no me presto a nada e intento hacer que la lucha libre sea creíble como siempre lo ha sido; las mujeres están preparadas, pero no tienen la fuerza de un hombre", concluyó Pirata Morgan.

Baronessa defiende su esquina y asegura que esta modalidad es una fuente de trabajo para ellas.