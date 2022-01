Rechazan investigar a Magistrado Billetes

En la misma audiencia, el juzgador consideró que ahora debía investigarse el delito de lavado, porque es uno de los ilícitos denunciados por la UIF, organismo al que reconoció como un "denunciante con derechos extendidos" que estaba legitimado para impugnar el "carpetazo". Vargas, sin embargo, presentó un juicio de garantías y el martes pasado Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, determinó que la UIF no tiene facultades para impugnar el no ejercicio de la acción penal.

El pasado 30 de julio, por impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, revocó el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General de la República en favor del magistrado , por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el fallo, la decisión de archivar la investigación por falta de evidencias de un enriquecimiento ilícito, no afecta el patrimonio ni tampoco un derecho de la UIF, requisitos para tener la facultad de litigar este tipo de decisiones de la Fiscalía. Al mismo tiempo, el Juez Sena destacó que cerrar una investigación por un delito y abrirla por otro diverso "trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables".

Por lo anterior, Sena ordenó dejar sin efecto el mandato del Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y también le instruyó convocar a una nueva audiencia para que resuelva que la UIF no puede litigar contra la decisión de la Fiscalía. Es previsible que el Juez de Control dictamine que prevalece la resolución de la FGR, al desconocerse la facultad de la UIF para impugnar.

"Dado que únicamente se acreditó la calidad de la UIF como denunciante, no era viable que el juzgador analizara el fondo del acto impugnado; esto, pues en términos de dicho precepto legal, ello no le estaba permitido, ya que por más que pretendió atender los argumentos de la parte inconforme (impugnante), en los términos que han quedado sintetizados, de cualquier manera el resultado desde la perspectiva legal es su falta de legitimación para promover el medio de impugnación", sentenció el Juez Sena. Lo notable de este fallo es que la FGR se puso del lado de Vargas, es decir, sostuvo desde la audiencia de julio pasado que el "carpetazo" no causaba un menoscabo a los intereses de la UIF como para considerarla legalmente ofendida, más allá de que haya denunciado al magistrado.

La UIF, sin embargo, puede presentar un recurso de revisión contra el amparo otorgado por el Juez Sena Velázquez al ex presidente del TEPJF. La denuncia de la UIF, indagada por la FGR, señala que de 2013 a 2018 el magistrado registró un incremento patrimonial en cuatro rubros, superior a sus ingresos oficiales, por la suma de 36 millones 487 mil 433 pesos.