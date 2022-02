Rechazan infiltración del crimen organizado

Cd. Victoria, Tam.- El director de Tránsito y Seguridad Vial de esta capital, Guillermo Gerardo Hernández Valdez, rechazó que la corporación haya sido infiltrada por elementos del crimen organizado, sino que la auditoría que se llevó a cabo la semana pasada fue preventiva ante indicios con los que ya contaba Seguridad Pública estatal.

"Desde el veintitantos de enero le solicité – por oficio – al secretario del Ayuntamiento para que solicitara a su vez el estatus que guarda – el personal operativo – de la corporación", en total serían 21 agentes viales quienes no cuentan con su documentación de control y evaluación de confianza, de estos, 13 se hallan en activo y 8 se encuentran en áreas donde no fungen como agentes de Tránsito, "estamos tranquilos porque es una Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad que no está infiltrada aún por el crimen organizado, tenemos un férreo control sobre eso".